Ex gieffino si candida come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip 7: “Conosco i segreti di tutti i vip, li sbugiarderei”

Grande Fratello Vip 7, manca sempre meno all’inizio della nuova edizione firmata Canale 5 dove, a guidare le redini della casa più spiata d’Italia è ancora una volta Alfonso Signorini. Il noto conduttore infatti, è già a lavoro per trovare i futuri volti noti che entreranno nel reality per i prossimi sei mesi.

Ormai da diverse settimane le varie indiscrezioni social stanno portando a galla diversi nomi di personaggi famosi che, sarebbero stati contattati da Alfonso. Tanti altri invece, hanno lanciato pubblicamente un appello al conduttore chiedendo di essere presi in considerazione.

Mentre tantissimi vip, influencer, ex tronisti cercano di conquistare la simpatia e la fiducia di Signorini, c’è un ex gieffino che si è candidato come opinionista. Nel corso degli ultimi mesi è stata confermata la voce che vede lontano dalle sedie rosse sia Sonia Bruganelli che Adriana Volpe.

Proprio per questo motivo, i telespettatori si chiedono chi saranno i due vip che prenderanno il posto di opinionisti accanto al noto conduttore. Nelle ultime ore ha proporsi come nuovo opinionista è proprio un ex gieffino nonché vip che tutt’Italia conosce molto bene, ecco di chi stiamo parlando.

Grande Fratello Vip 7, ex gieffino si candida come opinionista

Nel corso delle ultime settimane sono stanti tanti i nomi dei vip che avrebbero potuto prendere il posto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra questi in un primo momento si era pensato alla combo Amanda Lear e Cristiano Malgioglio ma purtroppo quest’ultimo, sarà presente a Tale e Quale Show.

Subito dopo si era fatto avanti il nome di Katia Ricciarelli che è stato fin da subito smentito. Mentre i nomi del concorrenti sembrano pian piano prendere forma, continua a rimanere un vero e proprio mistero chi sederà al fianco di Alfonso Signorini come opinionista.

A tal proposito nelle ultime ore all’interno del settimanale Vip, si è fatto avanti un ex vippone, pronto a svolgere il lavoro di opinionista. Stiamo parlando di Biagio D’Anelli che, ha lanciato un vero e proprio appello al conduttore.

“Se mi piacerebbe essere opinionista della nuova edizione del GF Vip? Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi. I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista. So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti, Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa, Sarebbe una bellissima esperienza” spiega Biagio D’Anelli.