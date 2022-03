Barù, tensione a tavola con Jessica: “Non mi rompere le p***e”

Nelle ultime settimane la coppia Jessica Selassie – Barù è diventata una delle più amate di questa edizione tanto che i fan l’hanno già ribattezzata Jerù.

Se è innegabile che la ragazza provi un enorme interesse per il famoso enologo, lo stesso non si può dire di lui che continua ad alternare momenti dolci a momenti in cui sembra infastidito della presenza della ragazza.

Come ieri quando i due hanno avuto un acceso diverbio mentre si trovavano a pranzo.

Mentre Barù, Miriana Trevisan, Delia Duran e Manila Nazzaro stavano pranzando, Jessica ha iniziato a ballare e Barù l’ha invitata a smetterla: “Siamo a tavola, comportati bene”.

Ma Jessica quasi con un guanto di sfida si è scatenata nel ballo invitando anche Delia a farlo. Allora il gieffino è tornato a rimproverarla: “Sono veramente scioccato da questi comportamenti. Dai, siamo a tavola”.

Dopo che Barù l’ha punzecchiata ancora una volta chiedendole: “Un po’ di decoro, un minimo di buon esempio per il popolo italiano”, Jessica ha risposto in modo piccato:

“Ma vai a ca**re. Non te lo ha mai detto nessuno? Te lo dico io. Senti chi parla poi. Io ho finito di mangiare” – ha detto prima di alzarsi da tavola. Ma Barù gli ha fatto notare di non aver finito tutto il pranzo e Jessica lapidaria ha risposto: “Mangialo tu. Devo dare il buon esempio? Non mi rompere le pal**”.

La risposta di Barù è stata: “Vergognati a lasciare la roba così”– mentre la ragazza si allontanava. Insomma i due continuano ad alternare momenti di gioia a momenti in cui sembrano odiarsi.

Alla fine manca sempre meno e una volta fuori i due diretti interessati potranno capire se valga la pena approfondire la storia o meno. Staremo a vedere.