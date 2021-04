Lutto a Uomini e Donne, la protagonista del trono over è morta nel sonno

Un altro lutto colpisce la famiglia di Uomini e Donne. Dopo la morte di Fabio Donato Saccu, morto a 46 anni per un brutto male, la famiglia di Erica Vittoria Hauser ha annunciato la scomparsa della donna via social. Dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi, l’ex modella aveva abbandonato la trasmissione nel 2013 insieme a Ivano Rotoli.

Lutto in casa Uomini e Donne. L’ex protagonista del programma, Erica Vittoria Hauser, è morta durante il sonno nella sua casa a Roma. Ad annunciare la morte della donna è stata la famiglia via social. Originaria del Principato di Liechtenstein, Erica era laureata in architettura e diplomata chef.

Inoltre, sin dall’età di 13 anni ha cominciato a lavorare nel mondo della moda per poi appassionarsi di quello riguardante gli arredamenti interni. Nella notte tra il 4 e il 5 aprile, però, Erica Vittoria Hauser avrebbe avuto un malore durante il sonno che l’ha portata via per sempre.

Ricordiamo che l’ex modella aveva partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e abbandonò il programma insieme a Ivano Rotolo. Purtroppo, però, il loro amore naufragò solo dopo qualche mese. Dopo quell’esperienza Erica Vittoria Hausen si tenne lontana dal mondo della televisione.

Tuttavia, era molto attiva sui social dove curava il profilo pubblicando scatti che riguardavano la sua vita privata e lavorativa. A condividere la notizia della scomparsa di Erica Vittoria Hausen è stata la sua famiglia via social. I familiari della donna, infatti, hanno condiviso il luogo e la data dei funerali della donna che verranno celebrati mercoledì 7 aprile nella chiesa di San Gioacchino, a Roma.

Oltre ai familiari, l’annuncio della scomparsa della donna è stato reso noto anche da Claudia Montanarini, ex volto di Uomini e Donne. La ricordiamo per aver ricoperto il ruolo di tronista e opinionista nello storico programma condotto da Maria De Filippi.