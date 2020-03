Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi: royal wedding annullato a causa della pandemia Il royal wedding previsto tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sembra saltato in aria: la causa, anche qui, sarebbe proprio questa pandemia crescente

Pare che anche un’altra coppia famosa sia caduta del baratro delle nozze annullate a causa della pandemia. Questa volta, si tratta di una coppia reale: infatti, anche Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi hanno dovuto annullare il loro royal wedding a causa dell’emergenza che stiamo vivendo. Non si sa ancora cosa i due vogliano fare a riguardo.

Insieme a molte altre coppie famose, come Emma Stone e Dave McCarry, anche questa coppia di sangue reale ha dovuto annullare le loro nozze. Infatti, la principessa Beatrice di York doveva convolare a nozze con il giovane nobile londinese, di origini italiane, Edoardo Mappelli Mozzi, ma anche qui salta tutto. Non si sa ancora come e quando i due vogliano recuperare l’evento, l’unica cosa certa è che non si terrà a Buckingham Palace.

La figlia del principe Andrea di York e di Sarah Ferguson insieme al fidanzato sta valutando l’opzione di fare un ricevimento intimo, celebrando la cerimonia in presenza di poche persone, oppure se rimandare tutto al 2021.

Un portavoce della corona, infatti, ha così dichiarato:

“La principessa Beatrice e Mr. Mapelli Mozzi non vedono l’ora di sposarsi, ma nelle circostanze attuali sono consapevoli della necessità di evitare qualsiasi inutile rischio. In linea con l’indicazione del Governo per il Regno Unito e non solo, la coppia sta rivedendo i propri piani per il 29 maggio. Sono particolarmente consapevoli dei consigli in relazione al benessere dei familiari più anziani e ai grandi raduni di persone. Pertanto il ricevimento previsto a Buckingham Palace non avrà luogo. La coppia prenderà attentamente in considerazione i consigli del governo prima di decidere se un matrimonio privato potrebbe avere luogo tra un piccolo gruppo di amici e familiari.”

I due, nei tempi precedenti, sono stati sempre molto discreti ed hanno preparato le nozze nella più completa serenità e discrezione, non mettendosi mai davanti ai riflettori. Lui, di professione, è un imprenditore immobiliare di origini italiane, ma con madre inglese. Lui è già stato precedentemente sposato con un architetto cino-americano, Dara Huang, dalla quale ha avuto il suo primo figlio: Christopher Woolf. Il rapporto dell’attuale coppia è iniziato proprio a causa di uno degli enti gestiti da Edoardo Mapelli Mozzi, ben sette anni fa. La principessa sarà quindi la prima “royal matrigna” della storia della casa reale.