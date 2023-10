Beatrice Luzzi contro tutti, Cesara Buonamici la denigra: “Vuoi far saltare i nervi a tutti?”

Ieri, giovedì 5 ottobre, è andata in onda un’altra puntata della nuova edizione del Grande Fratello in cui Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio ai conflitti nati tra Beatrice Luzzi e gli altri inquilini della casa. In questo blocco, Cesara Buonamici ha espresso la propria opinione in merito alla vicenda e non le ha mandate a dire alla gieffina.

Continuano a crescere le tensioni al Grande Fratello. Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo visto Beatrice Luzzi al centro di numerose polemiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel dettaglio, l’attrice si è resa protagonista di numerosi scontri contro quasi tutti gli inquilini.



Ieri, giovedì 5 ottobre, Alfonso Signorini ha iniziato la puntata con il racconto dei conflitti scoppiati in casa di recente e, proprio in questo momento, Cesara Buonamici ha bacchettato Beatrice Luzzi:

Sei lì per scelta, eppure sembra sempre che tu sia estranea al gioco. Ti sei messa in testa di fare saltare i nervi a tutti? Ogni cosa diventa motivo di contrasto. Sei tu così?

La replica dell’attrice non è tardata ad arrivare:

Tutte queste cose che sembrano spigoli creati da me, vengono amplificati perché sono io. In realtà, non c’è nulla di grave



Nonostante il suo carattere forte ed orgoglioso, la concorrente ha ammesso di commettere anche lei degli errori:

Sicuramente c’è del mio, però un conto è del mio in malafede, strumentale e strategico, un conto è se sono diversa, ironica, tagliente, uno dovrebbe accettare la diversità.

Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese

Tra tutti gli inquilini della casa, Beatrice si è scontrata maggiormente con Alex Schwazer e Massimiliano Varrese. In merito a quest’ultimo, lei stessa ha dichiarato: