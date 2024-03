Beatrice Luzzi dopo il GF lancia una velenosa frecciatina a Perla: le sue parole non sono passate inosservate

Ogni esperienza che viviamo lascia un cicatrice al nostro interno. Che sia essa piccola o grande, positiva o negativa, questa ci accompagnerà a modo suo per tutta la nostra vita. Sicuramente alcune esperienze lasciano un segno maggiore non solo a livello emotivo ma anche fisico. Proprio al termine della sua ultima emozionante esperienza, Beatrice Luzzi mostra ai suoi fan i segni che il Grande Fratello ha lasciato su di lei.

Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è un’attrice, autrice televisiva e attivista italiana che in questi ultimi mesi ha partecipato al Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini, vede la Luzzi protagonista fin da subito. Da settembre 2023 infatti Beatrice diventa una delle protagoniste indiscusse all’interno della casa più frequentata dagli italiani. In questi mesi si è trovata al centro di litigi, polemiche ed amicizie, visto anche il suo carattere prorompente.

Il 26 febbraio 2024 è la prima ad accedere alla finale del Grande Fratello grazie al televoto che la vede in testa con il 60% dei voti. Arrivata in finale però, tutto è cambiato, ed alla fine del programma Beatrice Luzzi si classifica al secondo posto. Il gradino più alto del podio è occupato da Perla Vatiero. Beatrice accetta in modo sportivo la sconfitta, anche se non manca qualche frecciatina nei confronti della sua avversaria. Infatti su i social scrive:

“Allora ragazzi ha vinto l’amore, speriamo almeno che duri oltre la finale.”

Oggi, si mostra in un video, mentre si reca a Milano per registrare la puntata di Verissimo che la vede protagonista. Le sue parole, hanno scaldato il cuore dei suoi fan, che continuano, nonostante la sconfitta a vederla come vincitrice indiscussa del programma. Beatrice dice:

“Non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria, però, siete voi. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto, per supportarmi e sopportarmi. Ricambierò al più presto.”

In molti hanno commentato il breve video, ribadendo che la sconfitta di Beatrice Luzzi sia stata un vera sconfitta. Ma come spesso accade in queste circostanze, il web risulta diviso tra, i fan di Beatrice e quelli di Perla.