Beatrice Luzzi e Fiordaliso, le parole choc su Alfonso: la regia è costretta a censurare

Lunedì 2 ottobre 2023, è andata in onda un’altra puntata della nuova edizione del Grande Fratello. All’interno della casa più spiata d’Italia, Beatrice Luzzi e Fiordaliso si sono rese protagoniste di dichiarazioni chock su Alfonso Signorini. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Continuano a crescere le dinamiche e le tensioni nella nuova edizione del Grande Fratello. Questa volta, a finire al centro della cronaca rosa sono state Beatrice Luzzi e Fiordaliso, le quali hanno parlato di fatti pesanti su Alfonso Signorini. Alla luce di questo, la regia è stata costretta a censurare la scena.

Il tutto è iniziato quando, al termine della puntata, i concorrenti hanno incominciato a commentare quanto accaduto durante la diretta. Tra gli svariati discorsi, i gieffini hanno parlato delle presunte liaison che si sono create all’interno della casa più spiata d’Italia ed è proprio in questo momento che Beatrice e Fiordaliso hanno detto qualcosa che ha catturato l’attenzione dei telespettatori Queste sono state le parole dell’attrice:

Alfonso ieri era disperato.

Beatrice Luzzi e Fiordaliso senza freni al GF

Successivamente, Fiordaliso ha chiesto il motivo del suo pensiero e la replica della coinquilina non è tardato ad arrivare:

Eh… perché… non trova ciccia per i suoi denti.

A questo punto, Fiordaliso ha espresso la propria opinione in merito alla scelta degli autori di selezionare il cast. Nel dettaglio, ha criticato il fatto che, all’interno della casa, la maggior parte delle inquilini sono fidanzati:

Ma che dobbiamo fare? La colpa è la loro. Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità….

Alla luce di questo, la regia del format di Alfonso Signorini non ha avuto scelta. Pertanto, gli autori del programma sono stati costretti a cambiare subito inquadratura. Nonostante questo, la conversazione tra le due inquiline non è passata in osservati agli utenti del web i quale non hanno potuto fare a meno di discutere sull’argomento.