Beatrice Valli, la figlia Azzura finisce in ospedale: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno vissuto un brutto momento. La coppia è stata costretta a fare una corsa in ospedale perché la loro figlia Azzurra ha ingerito una moneta. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio e come sta adesso la bambina.

Senza alcuna ombra di dubbio, Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate e popolari nel mondo del web. Di recente, la coppia ha vissuto un momento di grande terrore. Nel dettaglio, la loro figlia Azzurra si è resa protagonista di un piccolo inconveniente che l’ha costretta a recarsi in ospedale insieme ai suoi genitori.

Infatti, la bambina ha ingerito una moneta. A raccontare il triste episodio sui social è stata la stessa Beatrice Valli:

Siamo al pronto soccorso perché Azzurra ha ingerito una monetina.

In ogni modo, fortunatamente tutto è andato per il meglio. Pertanto i medici hanno eseguito alcune visite mediche sulla piccola e la moneta ingoiata ha raggiunto l’intestino:

Azzurra era con me in bagno e ci stavamo preparando per andare a pranzo. Lei stava giocando con una borsetta mia dove c’erano le monetine e delle carte. Mentre si buttava addosso questa borsettina aveva la bocca aperta e subito le è andata a finire la monetina in gola. Per fortuna era un soldino molto piccolo (un centesimo) e non si è incastrato ma è andato subito giù. Però siamo stati in ospedale fino a mezz’ora fa.

Attualmente, Azzurra è in ottime condizioni di salute. La monetina era talmente piccola che non è rimasta in gola. Dunque è fuori pericolo e tra qualche giorno dovrebbe buttare fuori l’oggetto. In questo modo, la moglie di Marco Fantini ho concluso il suo discorso: