La nota influencer non riesce a trovare una babysitter creando una vera e propria polemica sui social: “La gente non ha voglia di lavorare”

Beatrice Valli nella bufera per le sue ultime dichiarazioni in merito al reddito di cittadinanza e alle persone che non hanno voglia di lavorare. La giovane influencer mamma di tre meravigliosi bambini ha spiegato come stia facendo fatica nel trovare una collaboratrice domestica.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne da pochi mesi è finalmente convolata a nozze con il suo fidanzato Marco Fantini. Un momento davvero magico che ha sancito il loro amore ormai vivo da tantissimi anni.

La donna all’interno del proprio profilo Instagram ha svelato come di recente, abbia difficoltà nel trovare collaboratori domestici e babysitter. Il tutto raccontato nelle proprie storie social che, nel giro di pochissime ore hanno fatto il giro del web.

Valli si è trovata così nel mirino delle critiche e della bufera proprio per via delle sue affermazioni nei confronti delle persone che, a suo dire, non avrebbero voglia di lavorare. La colpa di tutto ciò per Beatrice starebbe nel reddito di cittadinanza che garantisce un minimo salario a chi non ha lavoro.

Beatrice Valli nella bufera: “La gente non ha voglia di lavorare”

All’interno del proprio profilo Instagram Beatrice ha domandato a tutte le sue fan il motivo per il quale sia tanto difficile trovare collaboratori domestici in questi ultimi anni. Una domanda a cui moltissime donne hanno riposto e che, l’hanno portata a dire la sua in merito a tutto ciò.

L’influencer ha così affermato: “Mi confronto con tantissime mamme e persone e hanno tutte lo stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria quest’anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare, eh. Il reddito di cittadinanza sta rovinando il mondo. Lo dovrebbero dare a chi veramente non può lavorare e ne ha seriamente bisogno”.

Parole che hanno scatenato moltissima rabbia nei confronti di migliaia di utenti che seguono Beatrice ormai da diversi anni. Quest’ultimi infatti, hanno accusato la donna di non aver problemi economici e di aver criticato una fascia di persone che invece, percepisce il reddito ma allo stesso tempo lavora.

Nonostante le svariate critiche ricevute dopo le sue affermazioni, Beatrice non ha ancora replicato ai suoi fan, preferendo un cambio radicale di argomento.