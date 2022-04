Sono stati momenti di grande paura quelli che hanno vissuto l’influencer Beatrice Valli ed il suo compagno Marco Fantini. La figlia di poco più di un anno, Azzurra a causa di una caduta al parco, si è procurata un ferita grande e profonda sotto il mento.

CREDIT: INSTAGRAM

Ovviamente la giovane mamma è andata subito nel panico. Di conseguenza, hanno scelto di portare la piccola d’urgenza in pronto soccorso, per sottoporla ad altre cure di cui aveva bisogno.

A raccontare la vicenda è stata la stessa Beatrice Valli, che in alcune storie di Instagram, si è mostrata particolarmente provata dalla situazione. La star dei social, con 3 milione di follower, ha raccontato che la bimba si è fatta male al parco.

Era sulla bici senza rotelle, quando all’improvviso è caduta a terra e gli occhiali da sole che portava, le hanno provocato un taglio abbastanza grande.

CREDIT: INSTAGRAM

Una volta in pronto soccorso, i medici hanno scelto di metterle dei punti e di attendere anche qualche ora, per controllare la situazione. In caso di peggioramento, dovrebbero portarla di nuovo nel nosocomio.

L’influencer inoltre, una volta tornata a casa ha scelto di pubblicare una foto della piccola, con una fasciatura sotto il viso. I due genitori purtroppo hanno vissuto momenti di paura e preoccupazione.

Le parole di Beatrice Valli sulla caduta della figlia Azzurra

La stessa mamma ha voluto parlare della drammatica vicenda in alcune storie su Instagram, per informare i suoi follower dell’accaduto. La donna nel video ha dichiarato:

Sono una mamma che difficilmente si impressiona ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso.