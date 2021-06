Oggi parliamo di Beatrice Valli nota influencer ed ex corteggiatrice di UeD. Il salotto di Mediaset spesso fa la fortuna dei suoi partecipanti. Sono moltissimi, infatti, i personaggi del piccolo schermo che, hanno mosso i loro primi passi negli studi di Maria De Filippi. Chi partecipa al dating show subito ne riceve una grande visibilità. La notorietà arriva principalmente dai social sui quali i fan continuano a seguire le vicende personali dei partecipanti, anche quando le telecamere inquadrano altrove.

Tra coloro che sono arrivati al successo, in questo modo, sicuramente non si può dimenticare Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice ha incontrato il padre delle sue figlie proprio nel format Mediaset. Subito dopo, la donna, si è ritrovata ad essere una delle influencer più seguite su Instagram. Al giorno d’oggi, è evidente come l’attività sui social possa diventare a tutti gli effetti un lavoro.

Proprio su questo tema, Beatrice, è stata intervistata da Maurizio Costanzo. In quella circostanza sono stati rivelati molti dettagli su questa novità dei tempi moderni, ma ad interessare maggiormente il pubblico è un’informazione in particolare. Quanto guadagna la Valli con la sua attività social? La quantità elevata di followers che l’ex corteggiatrice vanta, la rendono decisamente il volto perfetto per moltissime campagne pubblicitarie.

In sostanza, Beatrice è riuscita a diventare testimonial di alcuni dei brand più in voga attualmente. Questa sarebbe la principale fonte di guadagno della Valli. La cifra esatta è rivelata tramite le indiscrezioni rese pubbliche dal profilo Quanto Guadagna su TikTok. La cifra da capogiro, ha lasciato i tutti completamente sbalorditi. Beatrice, per ogni foto o video promozionale che condivide, arriva a guadagnare circa 10mila euro.

Niente di strano, dato che i contenuti dell’ex corteggiatrice si diffondono tra più di due milioni e mezzo di followers. Ma le indiscrezioni non si limitano a rivelare questo. Stando a quanto riportato, Beatrice guadagnerebbe quanto Giulia De Lellis, seguita a ruota da Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi che vantano degli introiti minori.