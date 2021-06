Giulia De Lellis, nota come influencer di grande successo, è stata recentemente ospite di Maurizio Costanzo nel suo famoso show. Sicuramente, però, la presentatrice non si aspettava quello che è successo nel corso dell’intervista. Giulia ha iniziato il suo percorso in TV come corteggiatrice nello studio di UeD.

Da lì era uscita mano nella mano con Andrea Damante, che adesso è il suo ex. Dopodiché, la De Lellis ha avuto la sua fortuna tramite Instagram, dove i suoi followers hanno reso i social, un lavoro a tutti gli effetti. Recentemente, Giulia ha preso il timone di un nuovo format televisivo: Love Island. Maurizio Costanzo ha deciso di chiamarla per un’intervista nel suo show, proprio per parlare delle finestre lavorative che il web offre.

Insieme alla De Lellis, presenti nel salotto del marito di Maria De Filippi ci sono anche Tommaso Zorzi e Beatrice Valli, tutti invitati proprio per parlare del fenomeno degli influencer. Ad intervistarli, oltre a Maurizio, erano Paola Barale e Laura Freddi. Nel corso della loro chiacchierata, però, Giulia De Lellis si è ritrovata a dover incassare una stoccata inaspettata da parte del padrone di casa.

Maurizio Costanzo, facendo caso alle scarpe indossate dalle due ragazze, ovviamente con tacco molto alto, ha chiesto rivolgendosi a Giulia: “Ma un influencer con le pianelle non c’è?”. Lo studio si lascia andare ad una fragorosa risata, mentre Giulia si blocca e sembra decisamente imbarazzata.

Finito lo schiamazzo del pubblico, la De Lellis ha preso la parola: “Ma certo che le porto, il 90% delle volte”. Di recente, Giulia ha raccontato se stessa anche in un’intervista al settimanale Novella 2000, per spiegare qualcosa in più circa la sua nuova trasmissione. Queste alcune delle parole dell’influencer: “Ho dovuto riprendere a studiare l’inglese. Volevo capire meglio il format che mi hanno sì spiegato, ma vederlo è un’altra cosa”.