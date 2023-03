Bebe Vio, matrimonio in arrivo? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Bebe Vio è una delle campionesse italiane più amate e popolari nel mondo dello sport italiano. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la nota schermitrice starebbe per convolare a nozze con il fidanzato conosciuto la scorsa estate. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Bebe Vio è la celebre schermitrice e campionessa italiana para olimpica. Nonostante sia molto riservata e attenta alla sua privacy, di recente sono emersi alcuni rumors in merito alla sua vita sentimentale. Nel dettaglio si parla di un matrimonio in arrivo.

A diffondere lo scoop è stato la rivista “Chi” diretto ad Alfonso Signorini. Secondo quanto sostiene il giornale, la celebre atleta sarebbe per convolare a nozze con il suo attuale fidanzato, conosciuto lo scorso anno. I due non hanno mai rilasciato alcuna conferma in merito alla loro relazione e non sono mai uscito allo scoperto. In ogni modo, adesso sembrano essere pronti a coronare il loro sogno d’amore e potrebbe succedere nel 2024.

Ma chi sarebbe il futuro marito di Bebe Vio? Il diretto interessato si chiama Gianmarco Viscio ed ha 30 anni. Si tratta di un calciatore dilettante di calcio a otto e nell’anno 2020 militava in una squadra di serie B, il George Best Team. Stando alle numerose voci, la coppia si sarebbe conosciuta grazie ad amici in comune e da subito sarebbe scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine.

Nonostante l’atleta abbia sempre cercato un modo per non rendere pubbliche le sue vicende private, qualche mese fa è stata pizzicata insieme al suo fidanzato. In quell’occasione si trovavano a Roma e poi a Napoli in atteggiamenti complici e intimi. Tuttavia, attualmente i diretti interessati non hanno confermato o smentito la notizia.