Belen Rodriguez e Michelle Hunziker oltre ad essere colleghe sul lavoro sono anche molto amiche fuori dalle telecamere. Le due infatti rappresentano un bellissimo esempio di come si possa andare d’accordo anche se si svolge lo stesso lavoro e a volte vanno in competizione.

Tra le due non ci sono mai stati problemi di questi tipo ma anzi, in diverse occasioni, si sono fatte un in bocca al lupo per i rispettivi impegni televisivi. Una delle loro ultime uscite pubbliche insieme è stato alla scorsa fashion week di Milano alla sfilata di Armani. Le due si sono fatte fotografare insieme annunciando anche una collaborazione.

Ora direttamente su Instagram Belen e Michelle hanno annunciato di aver avviato una sorta di partnership. Non si tratta di una trasmissione televisiva da condurre insieme, ma tutto riguarda la nuova linea di make up lanciata da Michelle Hunziker.

La conduttrice svizzera ha un proprio marchio beauty che si chiama Goovi. Da qualche settimana ha anche lanciato una linea di make up che pare stia andando molto bene tra le consumatrici.

Essendo Belen una grande amante del beauty le due hanno pensato di creare una rubrica in cui la modella e showgirl argentina truccherà Michelle con i trucchi della sua linea dando poi dei preziosi consigli. Non è chiaro dove si vedrà questa rubrica, probabilmente sui social.

Michelle e Belen intanto hanno dato una piccola anticipazione sui social di ciò che prossimamente si vedrà. Intanto Michelle sembra essersi riavvicinata molto nell’ultimo periodo all’ex marito Tommaso Trussardi. I due sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi a cena nel ristorante di famiglia di Milano.

Sguardi complici e distesi, sorrisi. Insomma anche se i due continuano a ribadire che l’avvicinamento è solo per amore dei figli, sono tanti che sperano in un ritorno di fiamma.