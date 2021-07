Belen Rodriguez è in dolce attesa. Qualcuno addirittura è arrivato a pensare che la piccola sia già nata, ma la verità è che la modella argentina è a pochissimo passi dal grande giorno. È davvero una questione di giorni, Luna Marì sta per venire al mondo e tutti sono in trepidante attesa della dolce notizia.

Il pancione ormai è evidente e i fans non vedono l’ora di conoscere la bambina, che sarà sicuramente splendida. Appena pochi giorni fa Belen si era mostrata in tutta la sua bellezza prenatale. Nello scatto postato su Instagram la modella posa di profilo, mostrando con fierezza il pancione che lei stessa ha definito cocomero. Una battuta che ha fatto di certo sorridere i fan ma sicuramente anche aumentato l’attesa per il grande momento.

Nelle ultime ore, invece, la donna ha postato uno scatto del suo primo figlio, Santiago, nato dalla relazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino (che purtroppo ricordiamo non era finita nel migliore dei modi). Adesso, Belen ha ritrovato il sorriso e l’amore insieme ad Antonio Spinalbese. Lui un ex parrucchiere che, a quanto si vocifera, presto potrebbe approdare a Pechino Express. Ovviamente, il programma si svolge in coppia, e ad accompagnarlo non sarebbe la sua compagna bensì il padre di lei Gustavo Rodriguez.

Un rumor non di poco conto, dato che significherebbe che Belen, neomamma per la seconda volta, si sarebbe finalmente decisa a mostrare in pubblica piazza il suo fidanzato. Non ci resta che stare a guardare, mentre i fan sognare insieme a Belen il momento di estrema dolcezza della nascita di Luna.

Ovviamente, questo non mette in ombra Santiago, che anzi è ricoperto di Amore è presto avrà una splendida sorellina: “Tu sarai sempre il mio principe”. Nel frattempo, però, Belen, in vista dell’arrivo della piccola Marì, è costretta al massimo riposo. Per la prima volta sarà costretta a rinunciare alle sue abituali vacanze a Ibiza.