Bélen Rodriguez mostra l’ecografia della sua bambina e la reazione di Santiago

La notizia della gravidanza della famosa showgirl Bélen Rodriguez ultimamente è stata oggetto principale del gossip. Dalle prime voci sul sospetto di una presunta gravidanza, è poi arrivata la conferma della futura mamma. La modella è in dolce attesa di una bambina che, insieme al suo compagno Antonino Spinalbese, ha deciso di chiamare Luna Marie.

Poche ore fa, Bélen Rodriguez ha pubblicato nelle sue storie Instagram, la prima ecografia della futura nascitura. Mamma, papà e anche il piccolo Santiago, si sono recati nello studio ginecologico, per assistere insieme ad una delle emozioni più belle della vita. Impossibile non notare la gioia e lo stupore del futuro fratellino davanti alle immagini.

La showgirl ha mostrato i dettagli dell’ecografia, la manina di Luna Marie, il suo perfetto profilo e poi, la parte più bella: il battito del cuoricino. La vita che cresce dentro il suo grembo e che ha cambiato ogni cosa della sua nuova vita.

Impossibile non notare anche, dai video, la complicità tra il piccolo Santiago e il nuovo compagno della sua mamma. Entrambi felici di vedere l’ecografia della bambina, sorridono e si danno il cinque.

L’aborto di Bélen Rodriguez prima della gravidanza

Dopo che la notizia è apparsa su tutte le riviste di gossip, Bélen è stata ospite da Silvia Toffanin. Durante la trasmissione di Verissimo, la showgirl ha raccontato un particolare molto intimo di ciò che è accaduto prima di Luna Marie.

Aveva scoperto di essere rimasta incinta per sbaglio di Antonino Spinalbese e la notizia era arrivata come un fulmine al ciel sereno. Nessuno dei due se lo aspettava. Poi avevano capito la fortuna e la gioia. Si amavano e un bambino era lì per coronare quell’amore. Le cose, purtroppo, non sono andate come immaginato. Quattro giorni dopo, Bélen ha perso il bambino.

Un dolore insopportabile per qualsiasi donna, un dolore che non si dimentica e che si porta dentro per tutta la vita. Ma quel dolore, ha fatto capire alla coppia quanto desiderassero un bambino. E il mese successivo, è arrivata la notizia di Luna Marie.