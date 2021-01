Belen Rodriguez attacca il giornale, ma non smentisce la gravidanza

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Belen Rodriguez potrebbe essere incinta di Antonio Spinalbese. In pochissimo tempo, ovviamente, la notizia è rimbalzata su tutti i giornali, anche quelli che generalmente non trattano gossip.

La showgirl però, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Non ha né smentito né confermato la notizia. Il silenzio è stato rotto solo ieri, con un breve messaggio su Instagram.

La donna, ha posato uno screen di una copertina che riporterebbe delle sue dichiarazioni. Belen Rodriguez ha smentito categoricamente di aver detto quelle parole e scrive:

Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale.

L’argentina però, non ha chiarito nulla in merito alla sua gravidanza. Il silenzio ombreggia ancora nei suoi profili social. Quel che ha spiazzato è il breve periodo che lega la donna al giovane hairstylist.

I due, seppur sembrano molto innamorati, stanno insieme da agosto 2020 (più o meno) e lui è molto più giovane di lei. Il ragazzo ha solo 25 anni a dispetto della showgirl che ne ha 36.

Belen però non ha mai nascosto la voglia di maternità e, come riportano alcuni giornali, la ragazza avrebbe confermato la gravidanza anche agli amici spiegando di star vivendo uno dei periodi più belli della sua vita.

Se ne parla ormai da mesi, e stando ai calcoli dovrebbe già stare al quarto mese. Al momento, neanche l’ex marito Stefano De Martino ha rilasciato dichiarazioni, ma sempre stando ad alcune indiscrezioni sembra che il papà di Santiago non abbia preso bene la notizia.

Tutti i fan sono in attesa di sapere la verità: arriverà o non arriverà un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago? La curiosità è davvero alle stelle e il velo di mistero che lascia la showgirl sicuramente alimenta il chiacchiericcio. Staremo a vedere.