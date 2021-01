Belen Rodriguez incinta? Gli indizi sulla presunta gravidanza e lo smacco a Stefano De Martino

Dopo la fine definitiva del matrimonio con il ballerino Stefano de Martino, Belen Rodriguez ha ritrovato ormai la felicità accanto all’hair stylist Antonio Spinalbese. La loro relazione, nata questa estate, sembra procedere a gonfie vele. E sui social la showgirl argentina non perde occasione per dedicare al compagno delle parole davvero dolci.

Belen Rodriguez non perde occasione per mostrare a tutti i suoi followers il suo amore per il nuovo compagno, l’hair stylist Antonio Spinalbese. La showgirl, infatti, ha condiviso uno scatto che immortala dolci parole impresse su uno specchio rivolte al compagno. E al post segue una emozionante didascalia:

Sono davvero una donna molto fortunata.

Alcuni fans le hanno fatto notare che gesti simili erano stati compiuti dall’ex marito Stefano De Martino, quando la fortuna era già dalla sua parte, ma Belen ha risposto ai vari commenti con le seguenti parole:

Sono sempre stata fortunata, ma oggi di più.

Belen Rodriguez e la presunta gravidanza

Dopo la notizia bomba lanciata dal settimanale Novella2000 sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez, oggi tutti si sono chiusi in un silenzio assordante e dunque la notizia non sembra essere confermata né dai diretti interessati né dai familiari.

Infatti, secondo il settimanale, la showgirl sarebbe già al terzo mese di gravidanza. Ad alimentare i rumors circolanti, oltre che l’atteggiamento dei diretti interessati, ci sarebbe anche un altro indizio.

I fan più fedeli della showgirl hanno notato, infatti, che da un po’ di tempo Belen non appare sui social a figura intera. Ma di recente, durante uno shooting fotografico, la showgirl si è mostrata nelle storie dalla testa ai piedi. E dalla foto sembra che il suo fisico non sia per niente cambiato. Dunque, non ci resta che aspettare conferma dai diretti interessati nel corso dei prossimi giorni. Vedremo quindi quali saranno le mosse della coppia nelle prossime settimane.