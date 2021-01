Belen Rodriguez, avete mai visto la sua casa? Ecco come si presenta all’interno dopo la separazione da Stefano De Martino

Belen Rodriguez vive in un super attico che si trova nel cuore di Milano, in Corso Sempione con Santiago

Belen Rodriguez dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino è andata a vivere da sola in una casa molto chic ed elegante. In realtà, ancora prima della rottura con il ballerino di Amici, i due avevano annunciato che a breve ci sarebbe stato un trasferimento. Subito dopo le vacanze estive la showgirl argentina è tornata al lavoro a Milano e si è anche dedicata alla sua nuova casa da sogno. Questa si trova in una zona molto centrale del capoluogo lombardo, in Corso Sempione. Ma avete mai visto la casa di Belen Rodriguez, che sui social è sempre molto attiva e spesso ne fa vedere alcuni scorci?

Le foto della casa di Belen Rodriguez

La showgirl argentina vive in uno splendido attico nel cuore del capoluogo lombardo. Questo sembra essere molto luminoso, arioso, elegante e chic. Per il suo precedente appartamento Belen aveva scelto uno stile elegante ma classico e raffinato. Adesso, invece, per il suo nuovo attico, l’argentina ha voluto dare una ventata di freschezza agli interni.

L’attico si presenta in stile Old Style Made in England, molto rustico ma accogliente. La cucina, è la camera che colpisce maggiormente, per via dei suoi colori molto particolari. Le pareti sono colorate color verde pisello, la mobilia è tutta in legno, soprattutto il tavolo. Questo stesso materiale è riproposto per i mobiletti del bagno, strettino ma molto luminoso. In questo video si possono intravedere alcuni dettagli dell’attico super chic della showgirl.

Andando nel salotto, una delle stanze in cui Belen vive per la maggior parte del tempo, lo stile scelto è un mix con il precedente. La showgirl ama trascorrete del tempo in questa stanza ed è proprio nel salotto che si rilassa leggendo un buon libro o guardando un pò di tv.

Parquet a terra e pareti bianche, uno specchio a parete e divano, complementi d’arredo molto particolari. Un dettaglio che non passa inosservato è la presenza di tanti fiori, per lo più rose rosse, ma anche tante piante. Insomma, da quanto fino ad ora detto sembra che questo attico sia stato arredato in modo differenze rispetto all’appartamento dove prima viveva insieme a Stefano De Martino e il figlio Santiago.