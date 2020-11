Stefano De Martino forse ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lo ha fatto indirettamente sui social. Il bel napoletano ha il profilo Instagram seguito da milioni di persone e qualche giorno fa ha pensato bene di modificare la suo bio lanciando alcune frecciatine al suo passato.

Fonte: Instagram

“Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex” – si legge.

Insomma un modo ironico di prendersi in giro. C’è da dire che se lo scopo era far parlare di sè Stefano De Martino ci è riuscito alla grande visto che tutto il web non sta facendo altro che commentare questa sua uscita social.

Anche amici famosi hanno voluto dire la loro su questa decisione di De Martino: “La bio definitiva. Io ho solo amici di un certo livello” ha commentato Andrea Delogu dopo aver ricondiviso quelle righe tra le sue storie, come hanno fatto tanti altri amici di Stefano.

Fonte: Instagram

La scelta di Stefano De Martino sa di frecciatina alle sue ex

Una battuta che sa forse anche di frecciatina nei confronti delle donne famose che ha avuto nella propria vita. In primis Belen Rodriguez, la quale storia è naufragata di nuovo la scorsa estate con l’argentina che da qualche mese ha un nuovo compagno: Antonino Spinalbanese. E poi c’è sicuramente anche Emma Marrone con cui è stato due anni dopo che si erano conosciuti nella scuola di Amici. Il fidanzamento con Emma Marrone tramontò proprio a causa di Belen.

E forse la frecciatina con riferimento a Roberto Bolle e Pippo Baudo è stata lanciata anche per il mondo dello spettacolo colpevole di non valorizzare appieno le sue qualità sia di ballerino prima che di conduttore poi. Ma cosa ci sarà nel futuro di Stefano De Martino? La sua popolarità è molto alta dopo aver condotto con grande profitto due edizioni di Made in Sud e due di “Stasera tutto è possibile”. Sono diversi anni che il suo nome gravita intorno al Festival di Sanremo e chissà che nella prossima edizione non possa essere utilizzato in uno dei tanti programmi che fanno da satellite e da sponda per la kermesse.