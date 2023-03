Belén Rodriguez, avete mai visto la sua sala da pranzo? Design unico

Belen Rodriguez è una delle personalità più famose e seguite in Italia. Molto attiva sui social, quotidianamente pubblica foto ed eventi di vita quotidiana insieme anche a Stefano De Martino.

Qualche giorno fa ha pubblicato uno scorcio della sua casa milanese che ha riscosso molto successo tra i suoi fan. Stiamo parlando della sala da pranzo pubblicata su Instagam, davvero sfarzosa. Dalla foto impossibile non notare l’enorme tavolo in marmo. Si tratta del tavolo Shangai della linea Riflessi, che la showgirl ha menzionato nella descrizione a corredo del post Instagram lasciando così intendere che l’intento del post era a scopo pubblicitario.

Questo tavolo è costituito da un piano in ceramica e base in alluminio, con gambe inclinate in posizione asimmetrica che conferiscono un aspetto moderno ed elegante. Il costo è di circa 5.000 euro ed è pensato per 8 persone.

Della medesima linea appartiene anche il lampadario tubolare posizionato esattamente sopra al tavolo. In linea di massima si può affermare che l’inter stanza da pranzo è arredata con uno stile moderno e colori freddi. A completare il tutto al centro del tavolo un bellissimo vaso di fiori arancio, forse tulipani, che donano un tocco di colore alla location.

Belen criticata per l’assenza al funerale di Maurizio Costanzo

I fan hanno apprezzato molto questo complemento d’arredo ma le critiche per lei non sono mancate per un altro motivo. In tanti hanno criticato l’argentina per la sua assenza ai funerali di Maurizio Costanzo. Belen non è comparsa né alla camera ardente né ai funerali, infatti Stefano De Martino era da solo.

Eppure Belen ha avuto modo in passato di conoscere Maurizio e poi con Maria la lega un’amicizia profonda grazie anche a progetti professionali insieme come ad esempio Tu si que vales. Di sicuro la showgirl aveva qualche impegno lavorativo inderogabile e non è riuscita a presenziare.