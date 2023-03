Belen Rodriguez criticata sui social, c’entra Maurizio Costanzo

Non accenna a placarsi l’ondata di affetto per Maurizio Costanzo scomparso la scorsa settimana ad 84 anni. Maurizio era un gigante del mondo dello spettacolo, amato e ben voluto da tutti.

Basta vedere la presenza massiccia che era nella chiesa di piazza del Popolo a Roma per dargli l’ultimo saluto. Personaggi del mondo dello spettacolo, alcuni nati proprio sotto la guida di Costanzo.

Da Fiorello a Mara Venier, a Giorgia Meloni e ancora, Carlo Conti, Sabrina Ferilli Gerry Scotti, Massimo Lopez e tanti altri. Presente anche Stefano De Martino che è legato da una profonda amicizia con Maria De Filippi e lo stesso Maurizio.

Assente invece Belen Rodriguez. L’argentina non solo non si è vista né alla camera ardente né ai funerali ma nemmeno sui social ha espresso la sua vicinanza per la scomparsa di Maurizio. Eppure Belen in passato ha avuto modo di conoscere il giornalista partecipando ai suoi talk: dal Maurizio Costanzo Show a L’intervista dove confidò per la prima volta la rottura con Stefano De Martino.

Per questo motivo Belen è stata presa di mira sui social dai suoi fan che l’hanno criticata per questa sua assenza/silenzio nella vicenda Maurizio Costanzo.

“Come mai nel rispetto di Maria non sei andata?”si legge sui social “Ma al funerale di Costanzo c’eri?” “Tu chiaramente non sei andata al funerale” e ancora, “Nessun accenno alla scomparsa di Maurizio Costanzo come mai?”, “Ma possibile che non ti sei degnata di dire una parola riguardo alla scomparsa di Maurizio Costanzo? Neanche al funerale, che delusione” – sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto l’ultimo post della modella argentina.

Sul perché Belen abbia preferito il silenzio dinnanzi a questo terribile lutto non è dato sapere. Sicuramente sotto ci sono impegni professionali visto che sia lei che Stefano sono molto legati sia a Maria che a Maurizio.