Torna ad infiammarsi il gossip attorno a Belen Rodriguez dopo le voci di un nuovo addio a Stefano De Martino. Anche se nessuno dei due ha ancora confermato, pare proprio che i due si siano nuovamente lasciati dopo il nuovo ritorno di fiamma.

La showgirl argentina è stata accostata già vicino a Elio Lorenzoni ma non ci sono certezze di questo nuovo amore. Intanto però anche da un punto di vista professionale ci sono diverse novità per Belen.

Fonte: web

A Mediaset nel nuovo palinsesto non ha trovato spazio, ufficialmente per sua volontà. Indiscrezioni parlavano di un accordo per approdare a Discovery con tanto di programma cucito addosso all’argentina.

Ma il portale The Pipol ha svelato non ci sarebbe in realtà nessuna trattativa con il gruppo editoriale dato che i palinsesti sarebbero già chiusi.

Insomma si prospetta un anno senza Belen in televisione dopo tanti anni. Intanto nei giorni scorsi ha pubblicato alcuni scatti criptici sui social dove si vede baciare un uomo. Un uomo che essendo di spalle non si capisce chi è. Una cosa è certa, non sembra proprio Elio Lorenzoni, per altri potrebbe essere Stefano De Martino.

Sono arrivati diversi commenti su questa foto e i più attenti credono che dietro ci siano dei messaggi precisi.

“Io credo che sia tutta una manovra pubblicitaria. Dopo la chiusura di fininvest pare che abbia firmato con discovery. E, ovviamente, per non essere dimenticata e avere un lancio nell’ altra tv ha bisogno di accendere i riflettori su di lei. Secondo me non si sono lasciati. Tutta una montatura” – ha scritto un utente.

“Il significato delle foto per me:1 lei, libera, selvaggia, nel suo mondo. 2: ci sono troppe maschere in giro, e pochi volti. Chiaro riferimento, che qualcuno indossa una maschera, per non mostrare realmente chi è! 3 foto” chiaro riferimento ad un tradimento da parte di “qualcuno” di cui ha avuto la conferma. 5 foto: ha il cuore pesante come un macigno, penso che il rinoceronte indichi proprio questo! Più chiara di così. Almeno interpretò così” – il commento di un’altro fan.