“Tra Belen Rodriguez ed Elio c’è solo un’amicizia” Roberto Alessi lancia lo scoop sulla showgirl argentina

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questa estate 2023. La notizia della separazione e la presunta storia che la showgirl argentina avrebbe iniziato con Elio Lorenzoni sta facendo chiacchierare non poco le pagine dei principali giornali di gossip.

Nel corso delle ultime ore sono emerse importanti retroscena riguardo questo gossip tanto chiacchierato. Roberto Alessi, direttore del noto giornale ‘Novella 2000’ ha fatto alcune rivelazioni importanti sul rapporto tra Belen Rodriguez e l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Intanto salta fuori il nome di Elio Lorenzoni, ottimo imprenditore, bello, giovane e di successo, simpatico, barba da tirabaci. “Il nuovo uomo”, scrivono sul web. “Balla clamorosa”, mi dicono

E, continuando, il direttore di ‘Novella 2000’ ha poi aggiunto:

Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate. Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più.

Ma non è finita qui. Roberto Alessi ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Certo è che se lei è bellissima e sensuale, e lui regge il confronto, è facile pensare che ci sia qualcosa. Ma chi vuol loro bene (sia a lei sia a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio.

Nonostante il gossip che li sta travolgendo in queste ultime settimane, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a rimanere in silenzio, preferendo dunque di non commentare le voci in circolazione sul loro conto.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni se emergeranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata e se i diretti interessati sveleranno tutta la verità riguardo la fine del matrimonio.