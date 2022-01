Belén Rodriguez sembra essere davvero sfortunata in amore, a pochi mesi dalla nascita della sua seconda figlia Luna Marie ha confermato la rottura con il padre della piccola, Antonino Spinalbese.

La donna sembrava aver trovato la felicità accanto al ragazzo, ma qualcosa si è rotto anche questa volta. Della rottura si vociferava da mesi, i paparazzi non li avevano più beccati insieme e anche i social lasciavano indizi.

Ora, proprio sui social, Belén Rodriguez conferma la rottura con i giovane hairstylist. In delle storie Instagram in cui Santiago prepara la colazione alla mamma le parole di Belen non sono sfuggite ai fan:

Ecco a voi il signor Santiago in cucina.Adesso però vediamo se regge la pressione del teleobiettivo, bravissimo sei perfetto. Ti piacerebbe fare lo chef? Anche perché visto che mamma adesso è single almeno qualcuno cucina per lei.

Il gelo è sceso in cucina, dove neanche Santiago ha replicato alle parole della mamma. Insomma i rumor erano davvero fondati. La showgirl argentina avrà già ritrovato l’amore?

Poco tempo fa è stata paparazzata in un locale insieme a Michele Morrone, ma pare siano solo amici.

Poco prima di partorire, a Silvia Toffanin a Verissimo aveva confessato quanto amore provasse per il ragazzo spiegando:

Con lui sto davvero benissimo. Mi ha rubato il cuore Antonino. È stato un colpo di fulmine. Ero in una fase di accettazione. Una fase in cui avevo chiuso un cerchio che mi ha portato tantissime cose belle, ma anche tanto dolore. Come spesso accade, le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti.