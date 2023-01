Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? La modella svela un retroscena

Senza alcuna ombra di dubbio Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la coppia starebbe vivendo un periodo di crisi. Tuttavia, a svelare qualche dettaglio in più in merito alla questione è stata la stessa modella argentina. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Nel corso delle ultime ore, la modella argentina è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip è stato il gesto inaspettato di cui si è resa autrice nei confronti di Stefano De Martino.

Nel corso delle puntata di C’è Posta Per Te andata in onda il giorno sabato 21 gennaio, Stefano De Martino è stato un ospite speciale. L’ex concorrente di Amici è entrato nello studio di Maria De Filippi per fare una sorpresa ad una fan napoletana la quale ha dovuto affrontare la morte dei suoi genitori.

Tuttavia, il pubblico italiano, non ha potuto fare a meno di notare il silenzio di Belen Rodrigiez. Infatti, la modella argentina è sempre solita dare un supporto a suo marito in occasione delle sue comparse sul piccolo schermo, così come è accaduto durante la messa in onda dei programmi Step e Bar Stella.

Alla luce di questo episodio, numerosi sono gli utenti del web che si sono chiesti se la coppia stesse vivendo l’ennesima crisi. A soddisfare i più curiosi ci ha pensato la stessa showgirl. Quest’ultima ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui appare Stefano De Martino in secondo piano dietro alla piccola Luna Marì. Dunque, nessuna burrasca tra i due, al contrario, la loro storia d’amore sembra proseguire a gonfie vele.