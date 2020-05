Belen Rodriguez fa una dedica su Instagram? Il testo della canzone Belen Rodriguez sta trascorrendo questi giorni insieme ai suoi amici e insieme al piccolo Santiago, poche ore fa è sbucata una dedica: che sia per Stefano?

Belen Rodriguez sta trascorrendo questi ultimi giorni di Maggio in compagina di un gruppo di amici, la showgirl argentina sembra essere fuggita dal suo appartamento di Milano e ha trascorso il fine settimana in una villa con piscina.

Insieme a lei c’è ovviamente il piccolo Santiago che, come mostrato dalla showgirl stessa, si sta divertendo tra tuffi in piscina e giochi con un amichetto. In questi video di quotidiniatà però, nel profilo Instagram della donna, sbuca una dedica.

In realtà si tratta del testo di una canzone dei Maneskin il cui titolo è “Torna a casa”, probabilmente molti di voi la conosceranno, ma il testo estrapolato dalla donna sembra un vero e proprio messaggio (forse all’ex marito Stefano De Martino?), ecco infatti cosa ha scritto:

E il cielo piano piano qua diventa trasparente

Il sole illumina le debolezze della gente

Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre

Lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente

Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette

Voglio arrivare dove l’occhio umano si interrompe

Per imparare a perdonare tutte le mie colpe

Perché anche gli angeli, a volte, han paura della morte

Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta

Corriamo via da chi c’ha troppa sete di vendetta

Da questa Terra ferma perché ormai la sento stretta

Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare

Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire

La donna ha ammesso di non passare un periodo felice, la crisi tra lei e Stefano De Martino è ormai una realtà: non si conoscono ancora i motivi, in un video pubblicato dalla showgirl semrba che il problema sia proprio lo “scugnizzo” napoletano, lei sarebbe solo una vittima.

Pochi giorni fa inoltre, un amico del ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha confessao che l’uomo avrebbe tradito la moglie, non è chiaro se siano solo voci o è la realtà dei fatti: probabilmente sarà la diretta inteerssata ad aggiornarci sugli sviluppi di questa triste vicenda.