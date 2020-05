Belen Rodriguez e Stefano De Martino: emergono i primi motivi della crisi Iniziano ad emergere i primi gossip tra la crisi tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e lo "scugnizzo" napoletano Stefano De Martino: ecco cosa sappiamo

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai è confermata: da qualche ora inoltre il gossip sta cercando di far combaciare anche i pezzi del puzzle, a cercare di ricostruire la dinamica è il settimanale Oggi che ha fornito un dettagliato racconto di come sarebbero andate le cose tra i due.

Non è chiaro come il settimanale abbia avuto queste informazioni, sia la showgirl argentina, sia lo “scugnizzo” napoletano si sono tenuti ben lontani dalla stampa, ma sembra che qualcosa sia riuscito comunque a trapelare.

Sembra che la coppia non abbia retto alla convivenza forzata a causa dell’emergenza nazionale, e prima che il conduttore di Made in Sud tornasse a Napoli per le riprese del programma tra i due sembra esser successo qualcosa.

I vicini di casa infatti affermano di aver sentito “una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia..” inoltre si può leggere che: “Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro. Da lì si interrompono le comunicazioni“.

Il ballerino però in questi giorni è anche tornato a Napoli, ma non nell’appartamento in cui vive con Belen: sembra essersi appoggiato a casa dei suoi genitori in zona Isola e sarebbe passato per casa solo per salutare il piccolo Santiago e prendere qualcosa per poi ritornare in Campania.

“Anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola. Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli”. questa la ricostruzione del settimanale.

A rompere il silenzio sui social è stata proprio Belen Rodriguez, la donna non ha fornito i dettagli dell’allentamento dal marito, ma ha chiarito una cosa: Andrea Iannone non c’entra nulla, i due si sono incontrati per caso al ristorante e non è per lui che i coniugi avrebbero preso le distanze.