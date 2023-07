Belen Rodriguez, dopo il gossip su Elio la showgirl scappa via di casa: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dell’estate 2023. Non si ferma il gossip sulla fine della storia d’amore tra la showgirl argentina e Stefano De Martino e sul suo nuovo presunto fidanzato, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. Nel corso delle ultime ore la conduttrice si è resa protagonista di un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nella giornata di mercoledì 19 luglio il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato quello che è destinato a diventare il gossip dell’estate 2023. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha infatti pubblicato gli scatti che ritraggono Belen Rodriguez baciare Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco nonché suo nuovo presunto fidanzato.

Le immagini condivise dal noto settimanale andrebbero a confermare i numerosi rumors che stanno circolando in questi giorni sulla showgirl argentina e che riguardano la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Al momento Belen e Stefano sono rimasti in silenzio e non hanno commentato le voci che stanno circolando sul loro conto. Ma nel corso delle ultime ore la showgirl argentina si è resa protagonista di un gesto che sta facendo molto chiacchierare le pagine di gossip.

Belen Rodriguez va via di casa e raggiunge Elio in hotel: l’indiscrezione

Ma il gossip su Belen Rodriguez non è di certo finito qui. In queste ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui la showgirl argentina abbia deciso di lasciare la sua casa a Milano per rifugiarsi in un hotel di lusso.

Stando a quanto rivelato da ‘The Pipol’, Belen si troverebbe presso l’hotel Excelsior Gallia di Milano. L’obiettivo è quello di fuggire ai paparazzi che in questi giorni le stanno dando filo da torcere e di concentrarsi su quello che sembra essere il sui nuovo fidanzato. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda.