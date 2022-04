Quest’anno le Iene hanno fatto il colpaccio reclutando nello staff Belen Rodriguez.

La showgirl argentina è assolutamente a suo agio nei panni della conduttrice, tanto che ha architettato uno scherzo in stile Iena anche alla sorella Cecilia.

Durante lo scherzo, il fidanzato Ignazio Moser è rimasto ferito. A raccontarlo è stata la sorella minore delle Rodriguez:

Lo guardavo e dicevo ‘cosa ho fatto?’. Non è che lo volevo colpire così sulla testa era uno sfogo. Era una scena delle mie. […] Se picchiamo solo gli uomini? – ha concluso Cecilia – No, io qualche donna l’ho presa per i capelli.

Ma anche Belen Rodriguez ha raccontato il suo lato violento. Sembra infatti che ad avere la peggio è stato anche Fabrizio Corona che ha beccato un vaso in testa:

Io invece ho lanciato un grosso cactus e l’ho centrato davvero. Volete sapere chi era lui? Fabrizio Corona! La pianta con il vaso. Lui non mi faceva uscire dalla stanza e io volevo andare via. Lui me ne aveva combinata un’altra delle sue e non mi lasciava uscire. La prima cosa a portata di mano era un cactus. Non ti dico, per spinzettarlo c’ho messo una giornata. Però se lo meritava per quello che mi aveva fatto.