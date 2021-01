“Belen Rodriguez è incinta di Antonino Spinalbese. Sarebbe già al terzo mese”

Una clamorosa indiscrezione è stata diffusa dal noto giornale Novella 2000 ed è poi ribalzava su ogni testata. “Belen Rodriguez è incinta. Aspetta un figlio da Antonino Spinalbese e sarebbe già al terzo mese.” Sono queste le parole riportate questa mattina dal settimanale.

Sono stati inoltre rivelati i dettagli di questa presunta gravidanza. Sembra infatti che la showgirl argentina sia già avanti con la gestazione. “Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi.”

Poi continua: “Si sono dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio.” La storia tra i due è nata solo ad Agosto del 2020, appena sei mesi e già pronti al grande passo, a quanto pare.

A far discutere è la notevole differenza di età tra i due. La donna, 36 anni compiuti a settembre, mentre lui soli 25. L’amore sarebbe nato durante un’acconciatura, il ragazzo è infatti un hairstylist affermato.

Al momento, da tutte e due le parti vige il silenzio. L’ex moglie di Stefano De Martino ha però parlato diverse volte di questa sua nuova frequentazione e si è sempre definita serena e innamorata.

Proprio qualche giorno fa, l’argentina ha fatto gli auguri pubblicamente alla sorella del fidanzato. Insomma, sono già pronti a conoscere le famiglie, perché aspettare per un figlio dunque?

Il desiderio di maternità di Belen non è mai stato nascosto, il suo sogno è sempre stato dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago che ormai ha già 7 anni ed è nato dal primo matrimonio della donna con Stefano De Martino.

Insomma, l’ennesimo finto scoop o questo 2021 ci ha già regalato la prima gravidanza da riflettori dell’anno? Conoscendo la donna lo scopriremo davvero prima del previsto! Al contrario, rimarrà in silenzio anche questa volta il conduttore di Made in Sud che per il momento ad una relazione proprio non sembra pensarci.