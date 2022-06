Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì bellissime insieme

I fan non potevano credere ai loro occhi per tanta bellezza tutta insieme. Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì appaiono insieme in alcuni scatti che le ritraggono mentre si godono un po’ di fresco in piscina e subito si notano le somiglianze tra mamma e bambina. Luna Marì è semplicemente bellissima: che sguardo che ha!

Belen Rodriguez pubblica alcuni scatti della figlia Luna Marì e tutti subito notano le somiglianze con la mamma. La showgirl argentina ha spesso postato foto insieme alla sua piccola sui social network, ma in particolare le ultime hanno suscitato molto clamore.

Molti i commenti arrivati per commentare quanto la sorellina di Santiago, figlia di Belen Rodriguez e del suo ex, Antonino Spinalbese, sia semplicemente spettacolare. Insieme sono proprio una forza della natura. Ed è impossibile resistere a tanta bellezza.

Le foto sono state pubblicate domenica 12 giugno: Belen Rodriguez ha voluto mostrare i momenti di relax tra mamma e figlia. La bambina tra pochissimo festeggerà il suo primo anno di vita ed è semplicemente adorabile insieme alla sua bellissima mamma.

Belen Rodriguez per l’occasione aveva un bellissimo costume color arancione, mentre la piccola Luna Marì, che la showgirl argentina ha avuto dall’ex compagno Antonino Spinalbese, è avvolta nell’asciugamano con i capelli ancora bagnati dopo un bagnetto rinfrescante.

Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì sono semplicemente adorabili insieme

Non sono passati inosservati gli occhioni azzurri della bambina, mentre sui social c’è chi dice che assomigli tutta alla sua mamma e chi, invece, trova profonde somiglianze con il papà, Antonino Spinalbese.

Mentre un utente ha lasciato un commento davvero singolare, che ha lasciato tutti di stucco, ma che non ha ancora ricevuto risposta dalla sua mamma (niente di grave, solo una somiglianza davvero particolare secondo chi ha lasciato il commento):