Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata: ecco di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardo Antonino Spinalbese che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez avrebbe una nuova fiamma. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Di recente Antonino Spinalbese è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il parrucchiere milanese protagonista di un gossip sono state alcune immagini circolate sul web che lo ritraggono insieme alla sua nuova fiamma. La coppia è stata avvistata passeggiare per le vie di MIlano e poi scambiarsi un appassionante bacio.

Sembra che Antonino Spinalbese abbia archiviato completamente la storia d’amore con Belen Rodriguez e adesso abbia ritrovato la serenità con un’altra donna. Nonostante aveva rivelato che l’unico amore della sua vita fosse Luna Marì, sembra che l’hairstylist sia ufficialmente fidanzato.

A darne l’annuncio è stato il settimanale “Chi”, condotto da Alfonso Signorini. I paparazzi hanno avvistato la coppia in centro a Milano. Mentre passeggiavano, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha poggiato una mano sulla spalla della sua nuova compagna. In un secondo momento, hanno fatto sosta in un locale e qui è scattato un appasionante bacio.

Helena Prestes: chi è la nuova presunta fidanzata di Antonino Spinalbese

Helena Prestes ha 31 anni ed è una modella e insegnante di yoga. La giovane brasiliana ha partecipato a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon, in onda su Sky. Stando a quanto riferito dai beninformati, la coppia si sarebbe incontrata presso l’agenzia di comunicazione in cui entrambi lavorano. Tuttavia, si frequentarebbero da circa un mese in quanto sarebbero già volati nell’isola di Ibiza insieme.