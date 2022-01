Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Belen Rodriguez che ha lasciato il mondo dl web senza parole. Di recente la celebre modella argentina ha fatto una dichiarazione shock attraverso le sue Instagram Stories insieme alla sua amica Patrizia Giffi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. La nota showgirl è finita di nuovo al centro della cronaca e rosa e questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una sua dichiarazione shock. In compagna della sua amica Patrizia Giffi, la sudamericana ha ammesso di essere stata tradita. Ecco tutti i dettagli.

Bellissima, ricca, affascinante e provocante, a Belen Rodriguez non manca nulla. Probabilmente questo non basta dato che nel corso delle sua vita ha ricevuto tradimenti. A confessarlo è stata lei stessa attraverso le sue Instagram Stories.

Nella giornata di domenica 2 gennaio, la modella argentina è volata a in Uruguay in aereo il quale ha fatto scalo a Madrid. In occasione di trascorrere qualche giorno di relax insieme alla sua amica Patrizia Giffi, la showgirl ha lasciato i figli con i papà: Luna Marì è con Antonino Spinalbese mentre Santiago è con Stefano De Martino.

Nel bel mezzo del viaggio, l’amica di Belen ha immortalato quest’ultima con il filtro delle corna su Instagram ed è proprio in questo momento che sono giunte le confessioni. Queste sono state le sue parole:

Penso di averle.

Chi degli ex di Belen Rodrigiez l’ha tradita?



A questo punto una domanda sorge spontanea: tra i suoi cinque ex, chi ha tradito la Rodriguez? Le dure rivelazioni di quest’ultima aprano il capitolo di Antonino Spinalbese e anche quello di Stefano De Martino. In tanti si ricordano che tempo fa si vociferava di presunti tradimenti alla modella da parte del ballerino e di Alessia Marcuzzi. Tuttavia, tali voci poi sono state smentite. Per quanto riguarda il parrucchiere, potrebbe celarsi un tradimento dietro la presunta rottura dei due? Non ci resta che scoprirlo!