Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Antonino Spinalbese che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre hairstylist è stato dimesso dall’ospedale a seguito di una permanenza di 10 giorni. Stando ad una sua dichiarazione sui social, il ragazzo potrebbe non trascorrere il Natale con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Dopo le numerosi voci sulla crisi con Belen Rodriguez, questa volta a rendere il parrucchiere protagonista di un gossip è stata una sua dichiarazione spuntata sui social. Quest’anno il Natale potrebbe essere lontano da Belen Rodriguez. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio!

A causa di un incidente d’auto, Antonino Spinalbese si è visto costretto a trascorrere circa 10 giorni in ospedale. Adesso finalmente il suo ricovero è terminato e il noto hairstylist è tornato nella sua casa. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso i suoi account social.

Infatti, sul suo profilo Instagram, il parrucchiere ha deciso di ringraziare il suo medico per essersi preso cura di lui. Tuttavia un dettaglio non è passato in osservato agli utenti del web. Il ragazzo ha pubblicato una foto che lo ritrae con una persona a lui vicina. Queste sono state le parole nella didascalia:

Il mio Natale siete voi.

Stando alle parole di Antonino Spinalbese, la maggior parte degli utenti sul web ha ipotizzato che l’hairtylist potrebbe trascorrere le vacanze di Natale in assenza di Belen Rodriguez. Sara vero? Non ci resta che scoprirlo!

Antonino Spinalbese: la crisi con Belen Rodriguez

Nel frattempo, alla luce delle numerose chiacchiere che circolavano da settimane circa la loro presunta rottura, Belen Rodirguez ha deciso di rompere il silenzio. Infatti, qualche settimana fa, avvistata in compagnia del parrucchiere e della loro figlia, la modella aveva colto l’occasione per smentire la crisi. Tuttavia i due continuano a non mostrarsi insieme sui social e per questo adesso emergono nuovi dubbi.