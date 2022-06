Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è di nuovo crisi?

In questi ultimi giorni Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la coppia stia affrontando in questo ultimo periodo una nuova crisi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

É di nuovo crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Anche se al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito le voci in circolazione, il gossip riguardo la coppia sta diventando sempre più insistente. Dopo numerosi tira e molla i due sono tornati di nuovo insieme, anche se pare che tra i due non scorra il sereno.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono da sempre i principali protagonisti del gossip. In questi ultimi mesi si è a lungo vociferato di un ritorno di fiamma, confermato in seguito dalla fede al dito sfoggiata su Instagram dal ballerino. Pare però che tra la coppia siano sorti nuovi problemi.

A lanciare l’indiscrezione è la pagina di gossip ‘The Pipol Gossip’, pagina a cui non è passato inosservato un particolare. Nonostante Belen e Stefano non abbiano confermato né smentito le voci in circolo, il popolo del web pensa ad una nuova crisi tra i due per via di un dettaglio che non è passato inosservato ai loro occhi.

Queste sono state le informazioni divulgate dalla pagina in questione riguardo la relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino:

Dopo le stories mostrate con De Martino mattatore in console; sul profilo Instagram di Belen la showgirl argentina ha pubblicato questa canzone di Jovanotti con delle parole sibilline ‘buonanotte con delle verità…’. Un messaggio criptico che sa di crisi?

Come già anticipato, la notizia non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. Si tratta solo di alcune voci che in questi giorni stanno catturando moltissimi l’attenzione dei fan della coppia. Non ci resta che aspettare per scoprire se ci sono ulteriori novità riguardo la relazione tra Belen e Stefano, una delle coppie più amate di sempre.