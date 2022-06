Se fino a poche settimane fa erano soltanto rumors, è arrivata la conferma. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Il ballerino e la showgirl sono genitori del piccolo Santiago, ma la loro storia non è sempre andata a gonfie vele.

La bellissima modella e conduttrice argentina è diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese. Stefano De Martino lo ha accettato e recentemente ha parlato pubblicamente del rapporto con la nuova arrivata.

Durante un’intervista con Il Corriere della Sera, ha confessato: “È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”.

Ha confermato il ritorno di fiamma, per la gioia dei loro numerosissimi fan: “Sì sì. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Sul rapporto con Belen e i pettegolezzi su delle possibili seconde nozze, De Martino ha invece risposto: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”.

E il papà della piccola Luna Marì? Anche Antonino Spinalbese ha voltato pagina, è stato paparazzato mentre baciava Helena Prestes, ex concorrente del programma Pechino Express. Secondo il settimanale Chi, la nuova coppia si frequenta da circa un mese, si sarebbero conosciuti per caso attraverso l’agenzia di comunicazione per la quale lavorano entrambi.

Nelle sue ultime interviste, il papà ha però ribadito che c’è un solo e vero amore nella sua vita, la sua unica sposa, per la quale è disposto a rinunciare a tutto, la sua bellissima bambina.

“Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti. Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce. Io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice”.