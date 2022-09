Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il figlio Santiago ha iniziato la scuola: ecco il prezzo da capogiro dell’istituto

Sono moltissimi i figli dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che in questi giorni hanno ripreso la scuola. Tra i tanti, in queste ultime ore è spuntato il nome di Santiago De Martino, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che sta frequentando la prestigiosa American School of Milan. Ma sapete quanto costa l’istituto? Il prezzo è da capogiro.

Sulla sua pagina social Belen Rodriguez ha condiviso delle immagini che sono piaciute moltissimo ai suoi fan. La conduttrice di Tu Si Que Vales, infatti, ha immortalato il momento in cui suo figlio Santiago si reca a scuola mentre lei lo saluta dalla macchina.

Come già anticipato, le immagini sono piaciute moltissimo ai fan della showgirl argentina ed hanno attirato l’attenzione dei più curiosi, soprattutto per quanto riguarda il prezzo dell’istituto che frequenta il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tenetevi forti perché il costo è stratosferico.

Quanto costa l’istituto che frequenta il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Santiago De Martino frequenta l’American School of Milan, un istituto a dir poco prestigioso. Stando a quanto pubblicato dal sito della scuola, c’è da dire che i prezzi sono davvero da capogiro. Basti pensare che la sola richiesta di ammissione all’istituto ha un costo di 300 euro.

A questa cifra si aggiunge quella dell’iscrizione vera e propria, che ha un costo di 1350 euro. Si aggiungono 500 euro in più in caso di mora di ritardi nei pagamenti. La retta del primo ingresso, invece, ha un costo che varia dai 1000 ai 5000 euro a seconda dell’età degli alunni.

Ma non è finita qui. Ci sono ovviamente ulteriori costi, utili a ricoprire i fondi connessi e quelli legati a servizi extra, come ad esempio quello trasporti, l’accesso alla caffetteria e il supporto e l’approfondimento delle materie in studio.