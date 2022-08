Belen Rodriguez in dolce attesa? Ecco cosa ha dichiarato la showgirl dopo il ritorno con Stefano De Martino

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. In questi ultimi giorni il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare lo spazio dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Belen ha confessato di essere ingrassata dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Che la showgirl sia in dolce attesa? Scopriamo insieme la verità.

Dopo il ritorno di fiamma, l’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino procede a gonfie vele. Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina si è riavvicinata al suo marito. In questi ultimi giorni la coppia è stata invasa da un nuovo gossip.

Sui social la showgirl argentina ha confessato di essere ingrassata. In particolar modo, Belen Rodriguez ha condiviso una scatto che la ritrae in bikini e a cui ha deciso accompagnare la seguente didascalia:

Ho preso 4 kg di felicità.

Da quando è iniziata l’estate Belen ha rivelato di aver messo su quattro chili.

Le parole della conduttrice di Tu Si Que Vales hanno scatenato la curiosità dei suoi fan più fedeli che hanno pensato subito ad una gravidanza. A riguardo c’è da dire che Belen non è in dolce attesa e quindi le voci che la vedrebbero incinta non sono vere.

Questo sembra essere senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Belen Rodiguez che si gode la sua nuova vita accanto a Stefano De Martino e ai suoi figli, Santiago e Luna Marì. Sono molte, inoltre, le novità lavorative della showgirl argentina.

Tra un po’ Belen lancerà la sua nuova collezione ‘Mar De Margaritas’, per rendere omaggio alla storia d’amore dei suoi genitori. Si vocifera, inoltre, che la showgirl sarà la conduttrice della nuova edizione de La Talpa. Al momento Belen non ha confermato né smentito il gossip in circolazione ed ha preferito non esporsi riguardo la questione.