Simone Coccia contro Belen Rodriguez: “Finalmente Pier Silvio l’ha cacciata”

Nel corso delle ultime ore, Simone Coccia Colaiuta si è reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Belen Rodriguez. L’ex fidanzato di Stefania Pezzopane ha commentato in modo negativo l’uscita di scena da Mediaset della modella argentina. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Simone Coccia Colaiuta non le manda a dire a Belen Rodriguez. Nel corso delle ultime ore sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Mediaset. A seguito dell’uscita di scena di Belen Rodriguez dalle reti di Pier Silvio Berlusconi, Simone Coccia Colaiuta ha pubblicato un post su Instagram contro la modella argentina.

Nel dettaglio, l’ex fidanzato di Stefania Pezzopane non ha potuto fare a meno di commentare l’addio di Belen Rodriguez a Mediaset. Queste sono state le parole rilasciate dal diretto interessato contro la showgirl:

Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva ne arte ne parte, l’ex di Corona, Belen… quanto ci godo.

Inutile dire che le dichiarazioni rilasciate da Simone Coccia hanno sollevato numerose polemiche in rete. Infatti, numerosi utenti lo hanno accusato di aver ottenuto popolarità e visibilità solo grazie al fidanzamento con Stefania Pezzopane e alla sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Coccia Colaiuta (@simone_coccia_colaiuta)

Belen Rodriguez fuori dai palinsesti Mediaset

Belen Rodriguez ha detto definitivamente addio a Mediaset. In occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti, non abbiamo visto alcuna traccia della celebre conduttrice. Tuttavia, a diffondere la notizia della sua uscita di scena è stata lei stessa. La modella argentina ha precisato che non c’è stato alcun licenziamento ma lei stessa ha voluto prendersi una pausa: