Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero in crisi? Fonti vicine alla coppia hanno svelato un clamoroso scoop

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati dell’estate 2023. La presunta separazione tra i due sta occupando ampio spazio tra le pagine dei giornali di gossip e ogni giorni emergono nuove indiscrezioni riguardo la showgirl argentina e il conduttore. In queste ultime ore il settimanale ‘Oggi’ ha reso pubblica una clamorosa indiscrezione riguardo la coppia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sono molti coloro che ritengono che la notizia della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia in realtà una mossa mediatica per far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore Alberto Dandolo ha reso noto al settimanale ‘Oggi’ una clamorosa indiscrezione.

Stando infatti a quanto svelato dall’esperto di gossip, pare che la notizia della separazione tra la showgirl argentina e il conduttore di Rai 2 sia in realtà una strategia mediatica. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez Stefano de Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui li fai così social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore.

E, continuando con la sua rivelazione, Alberto Dandolo ha dichiarato:

Persone a loro vicini parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato TV e pubblicitario.

Per poi concludere:

Ricordiamo infatti che Belen non tornerà con Tú sí que vales ed è fuori d Le Iene e che de Martino non è stato confermato come conduttore di alcuni format di Rai 2, rete di cui lo scorso anno era uno dei volti simbolo, con all’attivo ben quattro programmi.

Al momento si tratta solamente di rumors in quanto i diretti interessati non si sono ancora esposti direttamente sull’ondata mediatica in cui sono stati coinvolti.