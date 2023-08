Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Maria de Filippi avrebbe tentato di farli riappacificare

La vicenda Belen Rodriduez – Stefano De Martino sta monopolizzando il gossip estivo. La coppia, sposata con un figlio di nome Santiago, dopo la separazione di qualche anno fa, aveva deciso di riprovarci la scorsa estate e tra i due sembrava esser tornato il sereno.

Ora però sono alcune settimane che non appaiono più insieme, De Martino non indossa nemmeno più la fede. La separazione non è stata confermata dai diretti interessati ma le voci si susseguono e gli indizi sono diversi.

Belen nelle scorse settimane è apparsa molto vicina all’amico Elio Lorenzoni e c’è chi giura possa esserci qualcosa ma al momento non ci sono conferme.

Intanto però arrivano indiscrezioni sul ruolo di Maria de Filippi in questa faccenda. Come si sa Maria è molto amica sia di Stefano che di Belen. Potremmo definirla la mamma televisiva di entrambi visto che hanno iniziato il loro successo grazie a trasmissioni prodotte proprio da Maria.

Per questo motivo e alla luce dell’amicizia che li lega, Maria avrebbe cercato di mediare tra i due con il tentativo di riportare la pace. “Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare” – ha scritto il settimanale Nuovo.

Si tratta di un’ipotesi plausibile vista la stima che c’è tra i tre ma non è detto che questa volta ci riesca. Alla fine non sono chiari i motivi della rottura tra Belen e Stefano.

A rompere la voce è stato Fabrizio Corona che in passato è stato fidanzato proprio con Belen. “Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto. Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare” – la confessione dell’ex re dei paparazzi.Belen Rodriguez e Stefano De Martino