Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni fanno sul serio, un dettaglio non sfugge ai fan: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Stando agli scatti social condivisi dalla showgirl argentina, sembra che la storia d’amore con l’imprenditore proceda a gonfie vele. Nelle scorse ore i fan di Belen hanno notato un dettaglio che non è di certo sfuggito ai loro occhi: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni fanno sul serio. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare il clamoroso dettaglio comparso negli scatti social condivisi dalla showgirl nella sua pagina Instagram. Qualche ora fa, infatti, Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme al suo compagno e tutti non hanno potuto fare a meno di notare un clamoroso dettaglio: gli anelli.

Alle immagini in questione sono seguiti una serie di commenti da parte dei followers di Belen che non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire di più. Tra i tanti commenti scritti, possiamo leggere:

Si sono sposati in segreto? Che succede?

Al momento la showgirl argentina e il suo compagno continuano a rimanere in silenzio e a non rispondere al gossip che in queste ore sta circolando sul loro conto.

Belen Rodriguez, il gesto nei confronti di Stefano De Martino fa discutere

Nelle scorse ore il giornale ‘Dagospia’ ha rivelato un retroscena su Belen Rodriguez che sta facendo molto chiacchierare. Stando a quanto emerso dal magazine diretto da Roberto D’Agostino, la showgirl argentina avrebbe attuato un vero e proprio piano di vendetta nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino.

Queste sono state le parole del giornale a riguardo: