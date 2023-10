Belen Rodriguez sta male? Una fonte vicina alla showgirl svela tutta la verità: “Ecco cosa è successo davvero”

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. La storia d’amore tra la showgirl argentina ed Elio Lorenzoni sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa e sono molte le persone che sostengono che attualmente la modella non starebbe vivendo un bel periodo.

Nonostante le numerose voci in circolazione, Belen Rodriguez preferisce rimanere in silenzio e non dare adito ai rumors sul suo conto. Nel corso delle ultime ore, però, una fonte molto vicina alla showgirl argentina ha svelato un inedito retroscena sull’ex moglie di Stefano De Martino. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Come già anticipato, in questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni su Belen Rodriguez che stanno facendo il giro del web. A svelare ulteriori dettagli sulla vita privata della showgirl argentina ci ha pensato il settimanale ‘Oggi’ che ha dichiarato:

Belen Rodriguez era sparita. Si sapeva solo che si era trasferita a Padova, dove vive il fidanzato Elio Lorenzoni. Qualche maligno sosteneva che fosse andata là perché là professa il suuo chirurgo plastico di fiducia. Altri dicevano che aveva semplicemente bisogno di ricaricare le batterie. Altri ancora, invece, erano certi che la fuga era per leccarsi le ferite dopo la (seconda) fine del matrimonio con Stefano De Martino e la bocciatura subita dalla tv.

Ma non è finita qui. Sempre il settimanale ‘Oggi’, tramite una fonte molto vicina a Belen Rodriguez, ha rivelato che: