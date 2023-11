Belen Rodriguez, emerso un clamoroso retroscena sulla showgirl: “In aereo non le hanno più dato da bere”

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa, non solo per le presunte nozze con Elio Lorenzoni. Un uomo ha infatti rivelato di aver viaggiato sullo stesso volo della showgirl argentina ed ha rivelato un retroscena inedito. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Belen Rodriguez costantemente al centro del gossip. Ancora una volta, il nome della showgirl argentina sta occupando ampio spazio fra le pagine di cronaca rosa per via di un retroscena svelato da un uomo che avrebbe viaggiato sul suo stesso volo.

Il testimone in questione ha rivelato che, durante un viaggio in aereo diretto a Dubai, la showgirl argentina sarebbe stata visibilmente ‘alticcia’ e che il personale di bordo si sarebbe rifiutato di continuarle a dare da bere. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Era abbastanza alticcia (eufemismo). Il personale di bordo si è rifiutato di servirle ancora alcolici.

Inutile dire che le parole dell’utente hanno scatenato la curiosità dei moltissimi followers di Belen. Alla domanda di un altro utente se quanto rivelato sotto uno dei post della showgirl fosse vero, il testimone ha risposto di sì e poi ha aggiunto:

Belen ha poi dormito sei ore con la coperta tirata su fino alla testa.

Al momento si tratta solamente di un rumor e la vicenda non è stata confermata né smentita dalla diretta interessata, la quale ha preferito rimanere in silenzio e non commentare le voci circolanti sul suo conto.