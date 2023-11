Belen Rodriguez pronta a convolare a nozze con Elio Lorenzoni? Parla Fabrizio Corona: “Ecco la verità”

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram qualche giorno fa sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. Pare infatti che la showgirl argentina sia pronta a convolare a nozze con il suo nuovo compagno. A svelare la verità in merito a questa situazione ci ha pensato Fabrizio Corona: scopriamo insieme cosa ha rivelato l’ex re dei paparazzi.

Belen Rodriguez ancora protagonista del gossip. Come già anticipato, qualche giorno fa la showgirl argentina si è resa protagonista di uno scatto che sta facendo molto chiacchierare. Nel dettaglio, Belen ha condiviso sulla sua pagina Instagram un’immagine che ritrae un bellissimo anello; allo scatto in questione la showgirl ha accompagnato questa parola:

SI.

In seguito a quanto condiviso, sono stati molti coloro che hanno pensato che Belen Rodriguez sia pronta a convolare a nozze con il suo Elio Lorenzoni. La vicenda è stata commentata anche da Fabrizio Corona, il quale ha svelato retroscena inediti in merito a questa situazione. Queste sono state le parole condivise su ‘Dillinger News’, il portale gestito dall’ex re dei paparazzi:

Come Belen vi prende per il c**o e voi ovviamente ci cascate […] Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto. Tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese…

Continuando, Fabrizio Corona ha poi aggiunto: