Belen Rodriguez, emerso un clamoroso retroscena sulla showgirl, la notizia preoccupa i fan: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. La showgirl argentina è assente sui social da un po’ e ciò ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Nel corso delle ultime ore sono però emerse alcune indiscrezioni che hanno allarmato tutti coloro che seguono Belen. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata avvistata nei pressi di una Clinica di Padova, la stessa in cui è nata la secondogenita della showgirl, Luna Marì. I rumors hanno attirato l’attenzione dei moltissimi fan della modella ma anche degli esperti di gossip i quali si sono messi subito all’opera per scoprire il motivo per cui Belen si trovava a Padova.

Stando a quanto circola sul web, pare che la clinica in cui è stata avvistata Belen Rodriguez sia stata contattata dal ‘Gazzettino’. Ovviamente, il personale sanitario della clinica non ha dato informazioni sulla showgirl argentina rivolgendo ai giornalisti queste parole:

Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti.

Al momento, dunque, non sappiamo il motivo per cui l’ex moglie di Stefano De Martino si trovava nella clinica in cui è nata la sua secondogenita Luna Marì. Nonostante i rumors in circolazione, la showgirl argentina continua a rimanere in silenzio e a non commentare i numerosi gossip che stanno circolando sul suo conto in queste ultime settimane.

Si vocifera che Belen sia partita per Padova dal momento che i suoi figli sono con i loro padri. Non ci resta che attendere il momento in cui Belen Rodriguez deciderà di rompere il silenzio per rivelare quanto sta succedendo nella sua vita in queste ultime settimane.