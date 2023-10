Domenica In, Fabrizio Corona lancia una frecciatina a Stefano De Martino: “Non sarebbe esistito”

Queste le parole dell'ex re dei paparazzi: "Se non fossi andato in carcere, De Martino non sarebbe esistito"

Dopo l’intervista rilasciata a Belve, Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé. L’ex re dei paparazzi è stato infatti ospite della puntata di Domenica In andata in onda domenica 1 ottobre. Nel salotto di Mara Venier l’ex fotografo ha rilasciato alcune dichiarazioni su Belen Rodriguez ed ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Domenica In, Fabrizio Corona ha raccontato gli amori vissuti insieme a Nina Moric e a Belen Rodriguez. L’ex fotografo ha rivelato di aver mantenuto con la showgirl argentina un rapporto fatto di stima e affetto. Queste sono state le parole di Fabrizio Corona su Belen Rodriguez:

A Belen voglio un bene che la metà basta. Anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. Se non fossi andato lì, magari non sarebbe mai esistito De Martino, sarebbe rimasta con me. Poi ci siamo lasciati e non l’ho mai più vista. Un giorno, dopo 8 mesi, lei era incinta e capitiamo sullo stesso volo. Si mette a piangere, siamo stati abbracciati tutti il volo. Adesso ci vogliamo bene.

Nelle parole dell’ex re dei paparazzi, molti hanno visto una vera e propria frecciatina rivolta a Stefano De Martino. Al momento, il conduttore è rimasto in silenzio ed ha deciso di non rispondere alle parole rilasciate da Fabrizio Corona nel salotto di Domenica In.

Domenica In, Fabrizio Corona rivela: “Dopo l’intervista a Belve, Carlo è andato a vivere con sua madre”

Dopo le dichiarazioni rilasciate su Belen Rodriguez, nel salotto di Mara Venier Fabrizio Corona ha rivelato, dopo l’intervista a Belve, suo figlio Carlo è tornato a vivere con sua madre: