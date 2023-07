Belen Rodriguez fatta fuori da Mediaset: ecco perché

La showgirl argentina non sarà in nessun programma di Mediaset il prossimo anno. Una decisione presa da lei stessa. Ecco perché.

Ieri sono stati presentati i nuovi palinsesti Mediaset in vista del prossimo autunno-inverno. La novità è l’addio di diversi volti di punta. Detto di Barbara D’Urso, fatta fuori da Pomeriggio 5 con una decisione presa solo dall’azienda e non insieme a lei, anche Belen Rodriguez dirà addio a tutti i suoi programmi sulla tv del biscione.

Fonte: web

Non ci sarà infatti al timone de Le Iene dove nella scorsa stagione aveva fatto il doppio ruolo di conduttrice e inviata. Al suo posto arriverà Veronica Gentili che da Rete quattro e i talk politici sbarcherà su Italia Uno. Non ci sarà neanche alla conduzione di Tu Si Que Vales che vedrà l’approdo di Luciana Littizzetto ma non verrà sostituita.

A differenza di Barbara D’Urso però a quanto pare è stata la stessa showgirl argentina a chiedere probabilmente un anno sabbatico uscendo dal palinsesto televisivo e puntano evidentemente su altri progetti personali. L’unica partecipazione certa da un punto di vista televisivo è al momento nella terza edizione di Celebrity Hunted su Prime dove sarà una nuova concorrente, ancora non è chiaro con chi.

Belen ha ribadito il fatto che è stata una sua volontà quella di fermarsi anche ai fan che hanno commentato alcuni post su Instagram. “Ciao Belu. Sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante. Hai anche le tue aziende da seguire” – ha scritto un utente. “L’ho fatto proprio per questo” – la sua replica.

E ancora: “Ma che ca** sta combinando Pier Silvio? Mah! Comunque sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli. Ogni cambiamento non avviene mai per caso”. Ma lei ha risposto: “Io me ne sono andata”