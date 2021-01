Belen Rodriguez: grande gioia per la showgirl che inizia l’anno con un incontro speciale

Incontro speciale per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, reduce dal ritorno di fiamma con Stefano De Martino conclusosi tra lacrime e dolore, ha ripreso a sorridere, per merito di quello che è il suo attuale compagno, Antonino Spinalbanese.

Belen Rodriguez: giorni in montagna

L’hair stylist milanese ha fatto breccia nel cuore della donna, tra le più ambite e desiderate dagli italiani. Passato un periodo lontano dai riflettori, i due sono usciti allo scoperto, alla luce del sole. Nel corso delle festività natalizie hanno trascorso, con l’intero clan Rodriguez, dei giorni in montagna.

Buon rapporto con il piccolo

Prima di partire Antonino Spinalbanese avrebbe presentato la sua fidanzata, Belen Rodriguez, alla sorella e alla madre. E c’è chi già sogna abbiano in mente di mettere su famiglia. Semplice suggestione? Impossibile stabilirlo con assoluta certezza.

Di sicuro la liaison sbocciata, durante l’estate 2020, tra Belu e la dolce metà prosegue a passo spedito. Inizialmente Spinalbanese è stato presentato a ciascun componente della famiglia Rodriguez, compreso il più importante, il piccolo Santiago De Martino, con il quale avrebbe instaurato un buon rapporto.

Largo ai convenevoli

Dunque, è toccato alla sudamericana conoscere i parenti del partner. Secondo i rumor in circolazione gli innamorati avrebbero addirittura in mente di metter presto su famiglia. Del resto, la stessa Rodriguez non ha mai fatto mistero di desiderare una sorellina o un fratellino per il piccolo Santiago.

Belen Rodriguez: consiglio ascoltato

Oggi Belen pare nutrire alte aspettative sul legame costruito col 25enne hair stylist, che, su consiglio della dolce metà, avrebbe deciso di abbandonare il lavoro in un prestigioso salone di parrucchiere di Milano per votarsi completamente, anima e corpo, alla sua vera passione: la fotografia. Sui social la coppia continua a ritrarsi felice e affiatata, e in tanti sono curiosi di scoprire cosa il futuro abbia in serbo per loro.